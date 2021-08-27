Kütahya Belediye Başkanı Işık, Vazo Kule Projesi'ni çinici esnafına anlattı
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Kütahya Belediye Başkanı Işık, Vazo Kule Projesi'ni çinici esnafına anlattı

Kütahya Belediye Başkanı Işık, Vazo Kule Projesi'ni çinici esnafına anlattı
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, bir süre önce yapılan seçimle göreve gelen Çiniciler Çarşısı başkan ve yönetimini ziyaret ederek Vazo Kule Projesi'ni anlattı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, bir süre önce yapılan seçimle göreve gelen Çiniciler Çarşısı başkan ve yönetimini ziyaret ederek Vazo Kule Projesi'ni anlattı.

Başkan Işık, yaptığı konuşmada, Çiniciler Çarşısı ve çevresinin Kütahya'nın vitrini olması için farklı projeleri hayata geçireceklerini belirterek, bunların en önemlisinin Vazo Kule Projesi olduğunu kaydetti.

Işık, Kütahya'nın marka değeri olan çiniye ve bu sanata emek verenlerin hak ettiği yerlerde olmaları adına belediye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Uygulayacağımız projeyle esnafımız ve kentimiz kazanacak." dedi.

Çarşı esnafı da Başkan Işık'a çarşıya verdiği önem için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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