KÜTAHYA Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu
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KÜTAHYA Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu (2)'PANDEMİ SÜRECİNDE HİÇBİR ŞANTİYEMİZİ KAPATMADIK'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Simav ilçesinde Abide-Simav arasındaki yol yapım çalışmasında yaptığı incelemeden sonra Hisarcık, Emet,Tavşanlı ve Domaniç...

08.08.2020 23:28 | Son Güncelleme: 08.08.2020 23:37

Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu (2)

'PANDEMİ SÜRECİNDE HİÇBİR ŞANTİYEMİZİ KAPATMADIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Simav ilçesinde Abide-Simav arasındaki yol yapım çalışmasında yaptığı incelemeden sonra Hisarcık, Emet,Tavşanlı ve Domaniç ilçelerine gitti. Buradaki ziyaret ve incelemelerinin ardından Kütahya'ya gelen Karaismailoğlu AK Parti Kütahya teşkilatını ziyaret etti. Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde şantiyeleri yeniden dizayn ettiklerini ve hiçbir şantiyeyi kapatmadıklarını belirterek, şunları kaydetti;

'Memleketimizin her noktasında çalışıyoruz. Hem de bu çalışmaları bütün dünyanın yaşadığı salgın sürecinde yapıyoruz. Sadece karayollarının bin 200 noktada çalışması var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her noktasında dünyanın gıpta ile baktığı işler yapıyoruz. O yüzden bir gün İstanbul'da yerin 70 metre altında, bir gün Çanakkale'de yerin 318 metre üstünde oluyoruz. Bir gün Siirt'te köprü açıyoruz. Yani memleketimizin her noktasında çalışıyoruz. Bütün tedbirlerimizi aldık. Pandemi sürecinde şantiyelerimizi yeniden dizayn ettik, hiçbirini kapatmadık. Canla başla çalışıyoruz. Sırf karayollarının bin 200 noktada çalışması var. Demiryollarını, havayollarını ve denizyollarını saymıyorum. Sayarsak 5 binleri bulur. Bu çalışmaların hepsi ülkemizin gücünün ve büyüklüğünün, Cumhurbaşkanımız önderliğinde yapamayacağımız hiçbir iş olmadığının büyük bir kanıtıdır"

KÜTAHYA Bakan Karaismailoğlu Simav'da incelemelerde bulundu

Kaynak: DHA

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