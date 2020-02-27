: Kütahya ayağı kırılan kedi, ampute edilerek sağlığına kavuştu

27.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:21

Ayağı kırılan kedi, ampute edilerek sağlığına kavuştu

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ağır yarası tedavi edilerek kırık olan sağ arka ayağı da ampute edilen kedi, kısa sürede sağlığına kavuşarak yürümeye başladı. Veteriner Hekim Yıldız, kedinin 3 ayağı ile hayatını rahatlıkla sürdüreceğini söyledi.

Tavşanlı ilçesinde yaralı halde bulunan kedi, hayvanseverler tarafından veteriner hekimler Hayrettin Yıldız ve Rafet Acar'a götürüldü. Yapılan ilk müdahale sonrasında, röntgen filmi çekilen kedinin sağ arka bacağında kırık tespit edildi. Veteriner hekim Hayrettin Yıldız, kedinin kırık olan ayağını ameliyat etti. Ampute olan kedi, operasyondan ağır olan yarası da tedavi edilerek iyileştirildi. Veteriner Hekim Yıldız, kedinin kendilerine ağır yaralı olarak getirildiğini ifade ederek, 'Kedinin arka bacağında yaralar ve kemikte kırıklar ile geldi. Yaptığımız muayene ve yeni aldığımız cihazlarla röntgen sonrasında durumunun oldukça kötü olduğunu fark ettik. Tedavi altına aldık ve dört günlük tedavi sonrası yemesi içmesi ve genel durumu düzeldikten sonra sağ arka ayağını almak sureti ile tedavisini tamamladık' dedi. Yıldız, kedinin bundan sonraki yaşamında 3 ayağı ile rahatlıkla hayatını idame ettirebileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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