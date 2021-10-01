Kütahya, 'Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'na ev sahipliği yapacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya, 'Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'na ev sahipliği yapacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kütahya, 'Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'na ev sahipliği yapacak

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) tarafından 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu 'Dayanıklı Bir Gelecek İçin Yaşam Sistemleri', Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

KÜTAHYA (İHA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) tarafından 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu 'Dayanıklı Bir Gelecek İçin Yaşam Sistemleri', Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alim Işık, "Kütahya sunduğu kent olanakları ve kırsala yakınlığı ile hala samimi, kasaba ilişkilerinin sürdüğü bir kent olarak tipik bir aracı şehir. 2020 yılında Dünya'yı saran Covid-19 pandemisi, şehir yaşamının yeniden ele alınmasına, memleket kavramının hiç olmadığı kadar ön plana çıkmasına ve daha birçok olguyu yeniden değerlendirmemiz gerektiğini öne çıkarttı. Covid-19, herkes için daha önce eşi benzeri görülmemiş bir deneyimdir ve bu salgın sonrasında bizi yeni bir Dünya'nın beklediği açıktır. Yeni şekillenen bu Dünya da Aracı Şehirler olarak, insana, yaşama, doğaya, yaşam hakkına daha saygılı, daha çevreci politikaların anahtarları Kütahya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'nda görüşülecek" dedi.

UCLG tarafından yürütülen en önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yapmanın Kütahya için büyük bir onur olduğunu belirten Belediye Başkanı Alim Işık, ilki 2018 yılında Fas'ın Şafşavan şehrinde yapılan Dünya Aracı Şehirler Formu'nun ikincisinin Kütahya'da yapılacağını belirtti.

Başkan Işık, bu önemli organizasyon ile Kütahya'nın dünya kentleri arasında önemli bir bilinirliliğe sahip olacağını ifade ederek, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve dünyanın dört bir yanından Kütahya'ya gelecek olan misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

"Aracı şehirler"

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'na (Dünya Belediyeler Birliği, UCLG) göre, aracı şehirlerin nüfusları 50 bin ile 1 milyon arasında değişmektedir. Aracı şehirlerin ayırıcı vasıfları arasında büyükşehirlere yakınlık, üretici ile büyükşehirler arasında bağ kurma potansiyeli ve küçük şehirler için ticari merkez işlevi gösterilmektedir. Bu bağlamda aracı şehirler temel olarak kırsal bölgeler ile büyük şehirlerarasındaki etkileşimi geliştirmeye ve bu düzlemde daha etkili bağlantılar kurulmasına aracılık etmektedir. Aracı şehirler özellikle göç olgusu bağlamında idari, ekonomik ve lojistik süreçlerde kritik roller oynamakta, aynı zamanda bölgesel uyuma katkı sağlamaktadır. Aracı şehirler, küresel zorlukların üstesinden gelmek için benzersiz fırsatlara ve çözümlere sahiptir ve özellikle '2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin' yerelleştirilmesi olmak üzere, uluslararası anlaşmalar etrafındaki çabaların hızlandırılması için esastır. Bu çerçevede, Forum'un çalışmaları, Dünya Örgütü tarafından desteklenen politikaların merkezinde yer almaktadır. - KÜTAHYA

Kütahya, 'Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'na ev sahipliği yapacak

Kütahya, 'Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'na ev sahipliği yapacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
EPDK, 'elektriğe zam yapıldı' iddialarını yalanladı

EPDK, "elektriğe zam yapıldı" iddialarını yalanladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Mustafa Şentop Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen
Spor Gökhan Töre Alex Teixeira
Tüm Haberler Fatma Şahin Kemal Kılıçdaroğlu Rüya Tabirleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kütahya, 'Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'na ev sahipliği yapacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 22:45:42. #1.11#