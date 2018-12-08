Kütahya Anaokulu Öğrencilerinden Askerlere Mektup

Kütahya'da anaokulu öğrencileri, 'Minik kalplerden kahraman askerlere' adlı proje kapsamında yazdıkları mektupları Türk bayrağı, kazak ve eldivenlerle birlikte, okuldaki bir arkadaşlarının babasının da vatani görevini yaptığı Hakkari'deki jandarma sınır karakoluna gönderdi.

Akkent Mahallesindeki Atatürk Ortaokulu bünyesinde bulunan anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte 'Minik kalplerden kahraman askerlere' adlı sosyal sorumluluk projesini hazırladı. Minik öğrenciler,kendi sınıf arkadaşlarından birinin Hakkari'deki jandarma sınır karakolunda görev yapan asker babasına ve onun arkadaşlarına mektup yazıp çeşitli hediyeler hazırladı. Mektupla birlikte Türk bayrağı, kazak ve eldivenlerden oluşan hediyeleri paketleyen öğrenciler, bunları okula gelen PTT görevlilerine teslim etti.

Atatürk Ortaokulu Müdürü Engin Aykaç,her ay düzenli olarak sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Bu ay sınıfımızda bir asker çocuğumuz var. Babası Hakkari ilinde sınır karakolunda görev yapıyor. Çocuklarımıza kendi duygu düşünceleri olan mektupları aileleriyle yazdırıp askerlerimiz için çeşitli hediyeler hazırlattık. Bunları Hakkari'deki sınır karakoluna gönderdik dedi.