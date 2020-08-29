KÜTAHYA Aldığı kursların ardından kendi işinin patronu oldu
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KÜTAHYA Aldığı kursların ardından kendi işinin patronu oldu

Aldığı kursların ardından kendi işinin patronu olduKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde KOSGEB girişimcilik ve manda yetiştiriciliği kursuna giderek kendi işletmesini kuran Serap Karabacak, aldığı 5 mandadan elde ettiği sütlerle işyerinde 23 çeşit dondurma üretmeye başladı.

29.08.2020 23:09 | Son Güncelleme: 29.08.2020 23:14

Aldığı kursların ardından kendi işinin patronu oldu

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde KOSGEB girişimcilik ve manda yetiştiriciliği kursuna giderek kendi işletmesini kuran Serap Karabacak, aldığı 5 mandadan elde ettiği sütlerle işyerinde 23 çeşit dondurma üretmeye başladı. Evli ve 2 çocuk annesi olmasına rağmen kariyer hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini ifade eden Karabacak, 'Aradan yıllar geçse de evlenip aile kursam da kadın olarak hedeflerimden, hayallerimden vazgeçmedim. Önce önlisans, ardından da kendi işletmemi kurdumö dedi.

Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde oturan evli ve 2 çocuk annesi Serap Karabacak (41), 2015 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'ne kayıt yaptırarak uzaktan eğitimle önlisans mezunu olarak diplomasını aldı. Daha sonra KOSGEB girişimcilik ve manda yetiştiriciliği kurslarına katılan Karabacak, 3 manda satın alarak dondurmacı dükkanı açıp kendi işinin patronu oldu. Evli ve 2 çocuklu olmasına rağmen kariyer hedeflerinden hiç vazgeçmediğini anlatan Karabacak, 'Bir kadın girişimci olmam nedeniyle ilk zamanlar yadırganıyordu yaptığım iş, fakat şu sıralar taktirle karşılanıyorum. Evliyim ve 2 çocuğum var. Aradan yıllar geçse de evlenip aile kursam da kadın olarak hedeflerimden, hayallerimden vazgeçmedim. Önce önlisans, ardından da kendi işletmemi kurdumö dedi.

GÜNLÜK 25 LİTRE MANDA SÜTÜ ELDE EDİYOR

Önlisans ve kursların ardından işyerini kurup aldığı manda sayısını 5'e çıkaran Karabacak, işyerinde mandalardan sağdığı sütle 23 çeşit dondurma ürettiğini söyledi. Kadın girişimci olarak beldede destek gördüğünü anlatan Karabacak, 'Kursun ardından 3 manda aldım, sonra sayıyı 5'e çıkardım. Günlük 25 kilogram civarında süt elde ediyorum. Manda sütü hem besleyici hem değerli. KOSGEB girişimcilik kursuna katıldım. Sunduğum dondurma projesi onay alınca hibe destekle 'Dondurmam Kaymak' filminden etkilenerek bu isimle kendi iş yerimi açtımö dedi.

BELDEDE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Klasik dondurma çeşitlerinin yanı sıra incirli ve tahinli gibi farklı çeşitlerde dondurma üreterek sattığını belirten Serap Karabacak, 'Renklendirici, gıda boyası, katkı maddesi yok. Meyveleri bile ailecek kendimiz işleyerek dondurmaya katıyoruz. Doğal ürünlerden ve manda sütünden de olması nedeniyle Kütahya ve birçok ilden bu dondurma için gelenler oluyorö diye konuştu.

Serap Karabacak'ın azimli eğitim hayatı ve kendi işinin patronu olması takdirle karşılanırken, çevresindeki kadınlara da örnek gösteriliyor.

KÜTAHYA Aldığı kursların ardından kendi işinin patronu oldu

Kaynak: DHA

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