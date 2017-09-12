Kütahya AK Parti'nin İlçe Başkan Adayları Belli Oldu
Kütahya AK Parti’de, Kütahya merkez ilçe ve 7 ilçede başkan adayları belirlendi.
Kütahya AK Parti'de, Kütahya merkez ilçe ve 7 ilçede başkan adayları belirlendi.
Kütahya AK Parti Merkez binasında yapılan toplantıda ilçelerden gösterilen adaylar arasından ilçe başkanı adaylarının isimleri belirlendi.
Domaniç, Tavşanlı, Emet, Hisarcık, Simav, Çavdarhisar, Altıntaş ve Kütahya Merkez İlçe olmak üzere 8 ilçede gerçekleşen temayül yoklamalarına göre seçilen isimler şöyle; Kütahya Merkez İlçe: Mehmet Eşsiz, Altıntaş: Cihangir Dönmez, Çavdarhisar: Tuncay Demirel, Domaniç: Ahmet Özoğul, Emet: Hüseyin Doğan, Hisarcık: Ali Var, Simav: Adil Biçer ve Tavşanlı: NeJat Tülek.
Belirlenen i lçe başkanları arasında Gediz ilçesinde Mesut Yörük, Şaphane ilçesinde Murat Çakır ve Pazarlar ilçesinde Bilal Demirci tekrar aday gösterildi. (EFE) - KÜTAHYA