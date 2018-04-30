Kütahya AK Parti'den Seçim Stardı

AK Parti Kütahya İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Musa Yılmaz, oluşturduklarını 50 kişilik SMK ekibi ile seçim çalışmalarına start verdiklerini ifade etti.

Partilerine milletvekilliği için 43 aday adayının müracaatta bulunduğunu dile getiren Yılmaz, 5 Mayıs Cumartesi günü temayül yoklaması yapılacağını kaydetti.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Başkan Musa Yılmaz, "24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de Milletvekili Genel Seçimleri var. Yüksek Seçim Kurumu (YSK) yol haritasını ve seçim sürecini açıkladı. Bu çerçevede bütün partilerde hummalı bir çalışma var. Ama herhangi bir seçime en hazırlıklı parti biliyorsunuz ki AK Parti'dir. AK Parti kurumsal kimliğini tam anlamıyla tamamlamış, her bir birimiyle seçime hazırdır. Şu andan itibaren de sahaya inmiş durumdayız. Bu süreç içerisinde aday adaylık başvurularımız devam ediyor. İl Başkanlığımıza 30, Genel Merkezimize 13 tane aday adayı yani 43 başvuru var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'deki sıkışıklıktan dolayı 29 Nisan olan aday adalığı için son başvuru tarihi 2 Mayıs'a kadar uzatıldı. 2 Mayıs'a kadar olan süreci de hesaba katarsak, mutlaka vatandaşlarımızından partimize teveccüh edip aday adayı olan arkadaşlarımız da olacaktır. Biz bekliyoruz. Cumartesi, Pazar'da dahil açığız ve adaylık kabulüne de başladık. Bu bizler için sıradan bir olay. Biz bu konuyu çok iyi biliyoruz ve hemen ilgili birimlerimizi harekete geçirdik. Seçimde en önemli birimin il SKM'leri olduğunu biliyoruz. Bizim herhangi bir talebimiz ve isteğimiz olmamasına rağmen partimizin ilgili kurumları bu seçiminde bizim riyasetimizde yürütülmesine karar verdi. Ben de hızlı bir şekilde 50 kişiden oluşan bir SKM ekibini oluşturdum. Görev dağılımını da yaptığımız toplantıda sundum. Arkadaşlarımız büyük bir cesaret ve heyecanla görevlerini kabul ettiler" diye konuştu.

Temayül 5 Mayıs'ta

Seçim kampanyasında halkı rahatsız edecek bir propaganda yapılmayacağını belirten Başkan Musa Yılmaz, "Seçim süreci çok kısa ve bir anlamda da çok uzun bir süreç olacak. Araya Ramazan ayının karışmasıyla birlikte halkımızın hassasiyetlerini ve değerlerini göz önüne alan bir propaganda takvimi izleyeceğiz. Biz hiçbir dönemde Kütahya halkını tedirgin eden, vatandaşımızın istemediği bir söylem ve görselle seçimlere gitmeyiz. Buna çok dikkat ederiz. Biz kurumlarımızı birim olarak oluşturduk. Burada müracaatlarımızı alıyoruz. 5 Mayıs Cumartesi günü eski kapalı spor salonunda mevcut milletvekillerimiz haricindeki aday adayları konusunda temayül yoklaması yapılacak. Burada bütün adayların bulunduğu tercihli bir kodlama sistemi olacak ve bin 500'ün üzerindeki arkadaşımız 5'i geçmemek üzere tercih yapacak. Genel Merkezimizden genel koordinatörlerimizde bu tercihleri götürecek ve Genel Merkez'de sonuca varılırken bunlar bir kriter olarak önlerine konulacak. Bu süreci de böyle tamamlayacağız. İl SKM'yi oluşturduk. Biz bu konuda çok iddialıyız. Başarılı olacağımızdan hiçbir şüphemiz yok, çünkü biz buna inanıyoruz. Bugün bir toplumu demokratik yöntem ve değerlerle dönüştürebilen ve 16 yıldır bu topluma öncülük yapan bir siyasi liderin ekibiyiz. Böyle bir siyasi kadroda çalışmak çok onur verici bir şey" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız dünya lideri"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya dileri oylduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Tamamen milli ve yerli inisiyatifleri harekete geçirerek, onların desteğiyle bir çok başarıya imza atan 21. yüzyılın yerli ve milli devrimcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün bu ülkede devrim hayalleriyle gezen insanların hayallerinde bile kıskandıkları lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buna en bariz işareti bugün Recep Tayyip Erdoğan düşmanlarıdır. Bunların elinde böyle bir lider olsa inanın dünyayı yerle bir ederler. Ama bu lider Anadolu'nun bağrından yetişmiş ve bizim partimizin önderi. Bu toplumu silah zoruyla değil, demokratik seçimlerle 16 yılda neredeyse 15 seçim yaparak, tamamen demokratik usulleri kullanarak halktan aldığı güçle toplumu dönüştürmüş ve geliştirmiştir. Halkımız bunun kıymetini bilecektir. Biz Kütahya'mız açısından iyi bir bölgede yaşadığımızı düşünüyoruz. Bir ittifakla seçime gidiyoruz. Milletvekillerinin tamamını almayı düşünüyoruz ve Kütahya halkının ferasetini biliyoruz. Bu Türkiye Genelinde de böyle olacaktır. Kurulan oyunlar yapılan anlaşmaların ve çalışmaların bir netice vermeyeceğine çok inanıyoruz. 1970 yıllarda devrimciler samanlıklara saklanıyordu. Devrim hayaliyle gezenler şimdi ya tankların ya da lüks rezidansların gölgesinde saklanıyor. Bunlara bu fırsatı asla vermeyeceğiz. Burada 50 kişilik ekip olarak tam kadroyla ve tüm teşkilatlarımızla ciddi bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. (EFE) - KÜTAHYA