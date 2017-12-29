Kütahya AK Parti'de Kongre Tarihi Değişti

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Kongresi'nin 20 Ocak Cumartesi Günü gerçekleştirileceği bildirildi.



AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Daha önce 27 Ocak 2018 Cumartesi günü yapılacağını ilan ettiğimiz il kongremiz Cumhurbaşkanımızın program değişikliği nedeniyle 20 Ocak 2018 Cumartesi günü icra edilecektir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan il kongremize teşrif edeceklerdir. Kongremiz Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'mızın prensip kararları doğrultusunda tek aday ve mevcut il başkanımız Ali Çetinbaş'ın adaylığında gerçekleştirilecektir" denildi. (EFE) - KÜTAHYA