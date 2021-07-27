Kütahya Aizanoi Antik Kenti Bilinirlik Anketi
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Kütahya Aizanoi Antik Kenti Bilinirlik Anketi

Kütahya Aizanoi Antik Kenti Bilinirlik Anketi
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Kütahya İl Özel İdaresinin "Aizanoi Antik Kenti Turizm Destinasyonu Fizibilitesi" projesi kapsamında Ajansımızın desteğiyle hazırlanacak olan rapor ile Çavdarhisar Aizanoi Antik Kentinde yapılması öngörülen turizm yatırımlarının fizibilitesi, Antik Kente yönelik markalaşma, tanıtım ve...

Kütahya İl Özel İdaresinin "Aizanoi Antik Kenti Turizm Destinasyonu Fizibilitesi" projesi kapsamında Ajansımızın desteğiyle hazırlanacak olan rapor ile Çavdarhisar Aizanoi Antik Kentinde yapılması öngörülen turizm yatırımlarının fizibilitesi, Antik Kente yönelik markalaşma, tanıtım ve pazarlama stratejileri ortaya koyulacaktır. Bu kapsamda hazırlanan ankete katılımlarınızı bekleriz.

Ankete buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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