Kütahya Aizanoi Antik Kenti Bilinirlik Anketi

Kütahya İl Özel İdaresinin "Aizanoi Antik Kenti Turizm Destinasyonu Fizibilitesi" projesi kapsamında Ajansımızın desteğiyle hazırlanacak olan rapor ile Çavdarhisar Aizanoi Antik Kentinde yapılması öngörülen turizm yatırımlarının fizibilitesi, Antik Kente yönelik markalaşma, tanıtım ve...