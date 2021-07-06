Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da otomobilin taklalar atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdıKaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 28. kilometresinde meydana geldi.

Kütahya'da otomobilin taklalar atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 28. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Afyonkarahisar'a gitmekte olan Kudret Aşçıoğlu yönetimindeki 03 PP 160 plakalı otomobil, seyir halindeyken taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Kudret Aşçıoğlu ve yanında yolcu olarak bulunan İsa Avcı yaralandı. Yaralıların imdadına yoldan geçen yolcu ve sürücüler yetişti. Vatandaşlar, yaralıları sırt üstü yatırarak sağlık görevlilerinin olay yerine gelmesini bekledi. Bu sırada yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Ölüm virajı' yine can aldı! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
"Ölüm virajı" yine can aldı! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Tunceli'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Tunceli'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mustafa Destici
Magazin Ahmet Kaya Kartal Tibet İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Mostafa Mohamed Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:04:23. #1.16#

title