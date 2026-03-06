Kütahya AFAD gönüllülerinden iftar çadırında yemek dağıtımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya İl Müdürlüğü gönüllüleri, Ramazan ayı dolayısıyla il merkezinde hizmet veren Türk Kızılay iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıtımında görev aldı.

AFAD gönüllülerinin 2 gün boyunca sürdürdüğü çalışmada, iftar saatine yakın çadıra gelen vatandaşlara yemek ikram edilerek dayanışma ve paylaşma ruhu yaşatıldı. Gönüllülerin özverili çalışmaları, iftar çadırında samimi ve yürekleri ısıtan görüntülere sahne oldu.

Yetkililer, her zaman fedakarca görev yapan ve desteklerini esirgemeyen tüm AFAD gönüllülerine teşekkür ederek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı