Haberler

Kütahya AFAD gönüllülerinden iftar çadırında yemek dağıtımı

Kütahya AFAD gönüllülerinden iftar çadırında yemek dağıtımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya İl Müdürlüğü gönüllüleri, Ramazan ayı dolayısıyla il merkezinde hizmet veren Türk Kızılay iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıtımında görev aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya İl Müdürlüğü gönüllüleri, Ramazan ayı dolayısıyla il merkezinde hizmet veren Türk Kızılay iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıtımında görev aldı.

AFAD gönüllülerinin 2 gün boyunca sürdürdüğü çalışmada, iftar saatine yakın çadıra gelen vatandaşlara yemek ikram edilerek dayanışma ve paylaşma ruhu yaşatıldı. Gönüllülerin özverili çalışmaları, iftar çadırında samimi ve yürekleri ısıtan görüntülere sahne oldu.

Yetkililer, her zaman fedakarca görev yapan ve desteklerini esirgemeyen tüm AFAD gönüllülerine teşekkür ederek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Kış Olimpiyatlarına damga vurmuştu! Girdiği uygulama çok şaşırttı
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok
Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak

Yarın kaderi değişebilir
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Kış Olimpiyatlarına damga vurmuştu! Girdiği uygulama çok şaşırttı
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor