Kütahya AFAD'dan stajyer öğrencilere uygulamalı eğitim

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde staj görmekte olan Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde staj gören DPÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine, uzman personel Namık Selvi tarafından Arama ve Kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanlar tanıtıldı.

Tanıtımın ardından stajyer öğrencilere söz konusu malzeme ve ekipmanların kullanımı uygulama olarak gösterildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA