KÜTAHYA 15 Temmuz'un yıl dönümünde pedallayan bisikletliler Kütahya'da
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KÜTAHYA 15 Temmuz'un yıl dönümünde pedallayan bisikletliler Kütahya'da

15 Temmuz'un yıl dönümünde pedallayan bisikletliler Kütahya'daDARBE girişimine karşı duran kahramanlardan Ömer Halisdemir'in adı verilen '4. Ulusal Bisiklet Turu' kapsamında İstanbul'dan yola bisikletliler, Kütahya'ya ulaştı.

12.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:18

15 Temmuz'un yıl dönümünde pedallayan bisikletliler Kütahya'da

DARBE girişimine karşı duran kahramanlardan Ömer Halisdemir'in adı verilen '4. Ulusal Bisiklet Turu' kapsamında İstanbul'dan yola bisikletliler, Kütahya'ya ulaştı. 1 gün konakladıkları Kütahya'dan kavanozla toprak alan grubu, Vali Ali Çelik uğurladı.

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz darbe girişimine karşı dururken şehit ve gazi olanları anmak amacıyla düzenlenen 'Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu' kapsamında İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler, Kütahya'ya ulaştı. 1 günlük konaklamanın ardından bisikletliler, Kütahya Valiliği önünde toplandı. Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına dökülmek üzere geçtikleri illerden toprak toplayan bisikletlilere, Kütahya'dan toprağı Vali Ali Çelik kavanoza koyarak verdi. Kendisi için hazırlanan bisikletçi kıyafetini giyen Vali Çelik daha sonra kızıyla birlikte bisikletlileri Kütahya-Afyonkarahisar kavşağına kadar eşlik ederek, uğurladı.

KÜTAHYA 15 Temmuz'un yıl dönümünde pedallayan bisikletliler Kütahya'da

Kaynak: DHA

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