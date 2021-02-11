Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri farkındalık için maske dağıttı

???????Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 11 Şubat 112 Günü nedeniyle koronavirüs salgını için alınan tedbirlere dikkati çekmek için vatandaşlara maske ve broşür dağıttı.

???????Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 11 Şubat 112 Günü nedeniyle koronavirüs salgını için alınan tedbirlere dikkati çekmek için vatandaşlara maske ve broşür dağıttı.

Cumhuriyet Caddesi girişinde stant kuran çağrı merkezi görevlileri, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmasına farkındalık oluşturmak için maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışmaları hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Çağrı merkezinde 6 paydaş kurum ile birlikte görev yaptıklarını aktaran 112 Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, "Bugün 11 Şubat 11 ve 2'yi birleştirdiğimiz zaman 112 oluyor. Bugünü 112 Acil Çağrı Merkezleri günü olarak kutluyoruz. Bugünün anlamına özel maske yaptırdık ve vatandaşlarımıza dağıtımını yapıyoruz. Malum salgın sebebiyle vaka sayıları ilimizde yeniden yükselişe geçti. Bunun önüne geçmek adına bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bunun yanı sıra kurumumuzu da tanıtıcı bilgiler veriyoruz. Acil bir durumda sadece 112'yi aramalarının yeterli olduğunu anlatmaya gayret ediyoruz. Kütahya'da özellikle asılsız çağrı oranında yüzde 44,77 civarında bir azalma var. Bu da Türkiye ortalamasının baya altında." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan