Kütahya 11 Bin Öğrenciye Yükseköğrenim Fırsatı Sunacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile yeni kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine, bu yıl 11 bin 100 öğrencinin kayıt yaptırabileceği bildirildi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, yaptığı yazılı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2018 tercih kılavuzuna göre, 10 bin 368'i DPÜ'ye, 732'si ise yeni kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine olmak üzere toplam 11 bin 100 öğrencinin, geleceğine yön vermek için Kütahya'yı tercih ettiğini söyledi.

Oturumları 30 Haziran-1 Temmuz tarihinde tamamlanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin 2018 tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlandığını hatırlatan Gören, şunları kaydetti:

"Yayımlanan tercih kılavuzuna göre, 10 bin 368'i Kütahya Dumlupınar Üniversitesine, 732'si Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine olmak üzere, Kütahya'daki iki üniversiteye toplam 11 bin 100 öğrencilik kontenjan ayrıldı. Ayrılan 11 bin 100 öğrencinin yaklaşık 4 bin 500'ü ön lisans öğrencisi olacak. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerden yaz okulu öncesi mezun olan öğrencilerin sayısı 7 bin 900 olduğu dikkate alındığında, Kütahya il genelinde iki üniversitede okuyan öğrencilerin toplam sayısı yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile yaz okulundan mezun olacak öğrenci sayılarının belli olmasından sonra belirlenecek."