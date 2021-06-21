Kusursuz Öğrenci Filmi
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Kusursuz Öğrenci Filmi

Kusursuz Öğrenci Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Kusursuz Öğrenci filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kusursuz Öğrenci filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Sharad Nerulkar, hayatını Hint klasik müzik şarkıcısı olmaya adayan bir adamdır. Sharad, küçük yaşlardan itibaren babasının tutkusu ve bilimsel arayışlarıyla Hint klasik müziği dünyasına girer. Bir vokalist olarak başarılı olmaya, babasının izinden gidip onun başarısız olduğu yerlerde kendisini kanıtlamaya çalışır. Ancak Sharad’ın babasına, usta olarak gördüğü kişilere ve sanatına olan bağlılığına rağmen, yaşamın ve modern dünyanın gerçekleri hayatı sorgulamasına neden olur.

Yönetmen: Chaitanya Tamhane

Senaryo: Chaitanya Tamhane

Oyuncular: Aditya Modak, Arun Dravid, Sumitra Bhave, Deepika Bhide Bhagwat, Kiran Yadnyopavit, Abhishek Kale, Neela Khedkar, Makarand Mukund, Kristy Banerjee, Vidyanidhee Vanarase

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Disciple

Yapımcı Firma: Zoo Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Hindistan

Orijinal Dili: Hintçe

Filmin Süresi: 129 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 30.04.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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