"Kusursuz kulak" Zelal'in hayatı müzik öğretmeniyle değişti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde absolut (kusursuz) kulağa sahip görme engelli 13 yaşındaki Beyza Zelal Karay, müzik öğretmeni Medya Demir'den aldığı eğitimle ünlü bir piyanist olmayı hedefliyor.

İlçenin Yeni Mahallesi'nde yaşayan Karay ailesinin prematüre dünyaya gelen görme engelli kızı Beyza Zelal Karay, müzikle hayata tutundu.

Üç çocuklu ailenin en büyüğü olan 13 yaşındaki Zelal'ın hayatı, Gençlik Merkezi'nde müzik öğretmeni Medya Demir ile tanışmasıyla değişti.

Zelal Karay'ın absolut (müzikte, herkesin duyabildiği ses aralığındaki sesleri duyduğu gibi bunları notaya alabilen veya nota olarak karşılığını duyabilen kulak türü) kulağa sahip olduğunu fark eden öğretmeni, piyanoyla tanışmasını sağladı.

Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip Zelal Karay, aldığı eğitimle ünlü bir piyanist olmayı hedefliyor.

"Bu özelliği beni çok etkiledi"

Müzik öğretmeni Demir, AA muhabirine, piyano öğrenmek için Gençlik Merkezi'ne gelen Karay'ın müzik yeteneğini fark ettiğini, bunun üzerine onu piyano eğitimine dahil ettiğini söyledi.

Öğrencisi Zelal'in piyanoda ilerlemesi için çok çalıştığını anlatan Demir, "Zelal ile ilk tanıştığımda piyano çalmak istediğini söyledi, biraz şaşırdım. Yapabilir misin diye sorduğumda, 'gözlerim görmüyor ama kalp gözümle görebiliyorum' cevabını verdi. Çok sevinmiştim. Müziğe bu kadar hevesli birini daha önce görmemiştim." dedi.

Eğitim sırasında Zelal Karay'ın absolut kulağa sahip olduğunu fark ettiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Duyduğu bir sesi herhangi bir yerden referans almadan yada başka bir sesle karşılaştırmadan notaya dökebiliyor. Bu özelliği beni çok etkiledi. Bunu öğrendikten sonra onunla daha fazla vakit geçirmeye çalıştık. Şimdi günün yarısından fazlasını piyano ile geçiriyor. Ben de meslek hayatımda ilk defa kusursuz bir kulağa sahip olan bir öğrenciyle karşılaştım. Bu durumu beni çok heyecanlandırdı."

"En büyük hayalim Fazıl Say ile aynı sahnede piyano çalmak"

Zelal Karay ise "Müziğe hep ilgim vardı. Gençlik Merkezi'nde müzik öğretmenimle tanışınca da piyano çalmaya başladım. Hangi sesi duysam çalabiliyorum. Öğrendiğim parçaları anneme çalıyorum, o da videomu çekiyor. Anneme olan sevgimi ona piyano çalarak gösteriyorum. Bu da beni mutlu ediyor. En büyük hayalim ünlü piyanist Fazıl Say ile aynı sahnede piyano çalmak." diye konuştu.

Kızının yeteneğini müzik öğretmeninin fark ettiğini dile getiren anne Nursel Karay da "Müzik öğretmeniyle tanıştıktan sonra hayatı değişti. İçine kapanık bir çocuktu, açıldı. Morali düzeldi, güler yüzlü olmaya başladı. Bizimle sohbet etmeye başladı. Öz güveni arttı. Bu bizi çok mutlu etti. Kızımın iyi bir yerlere geleceğine kuşkum yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven