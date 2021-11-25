Kusursuz kafede kusursuz menü

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Özel gençlerin sosyal hayata ve istihdama katılmaları için bir sosyal sorumluluk projesi ile hizmete başlayan Kusursuz Kafe, pandemi sonrasında atılıma geçerek bistro kafeye dönüştü. Yemek çeşitliliğini artıran kafenin hitap ettiği alan da genişlemiş oldu.

Düzce Belediyesi çatısı altında farkındalık hareketi olarak faaliyetlerine başlayan Kusursuz Kafe, hizmet yelpazesini genişleterek 7'den 70'e herkese hitap etmeye başladı. Şehir merkezinde doğanın içinde, güler yüzlü 15 özel personelin çalıştığı Kusursuz Kafe, günün şartlarına uygun hale getirildi.

Düzce Beltur bünyesinde olan kafe daha önce kahvaltı ve fast-food menüleriyle ön plana çıkarken yeni dönemde yemek çeşitliliğini genişletti. Izgara çeşitleri, mantı, Düzce köftesi ve yöresel yemekleri de menüsüne ekleyen Kusursuz Kafe, özellikle organizasyonların aranılan adresi oldu.

Serpme kahvaltı da menüye eklendi

Camekanlı yapısı, ağaçlar içinde nezih bir ortama sahip kafe, son dönemlerde gözde kahvaltı çeşitlerinden biri olan serpme kahvaltısını da müşterilerin beğenisine sundu. Kent Park arkasında otopark sorunu olmayan ve yeşillik içinde yer alan Kusursuz Kafe'nin kusursuz personelleri tüm Düzcelileri yenilenen mekanlarına davet etti. - DÜZCE

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