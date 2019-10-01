Kusurlu mükemmel bir hayat için Japon bilgeliği "wabi sabi"

01.10.2019 11:09

Wabi Sabi kavramının aklın alamayacağı kadar derinlere gittiğini ve hayatın her alanına sirayet ettiğinden söz eden yazar Kempton, Wabi Sabi adlı kitabıyla okurlarına zorlu durumlarda, evlilik sorunları ya da basitçe evin kaotik durumu gibi konularda hayatın sürekli değişmekte olduğunu hatırlatarak tüm bu olanlarla mücadele etmek için ipuçları sunuyor.

Okurlarına bir hafta boyunca beklentiler olmadan yaşamaya çalışmayı öneren yazar, işler planlandığı gibi gitmediğinde sakin kalabileceklerini, hiçbir şeyin kesin olmadığını fark ettiklerinde yaşanan üzüntüyü atlatabilmeyi ve kabul etmenin mümkün olduğunu söylüyor.

Kaynak: Bültenler