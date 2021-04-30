Kusunca oruç bozulur mu? Diyanet Kusunca oruç bozulur mu?
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Kusunca oruç bozulur mu? Diyanet Kusunca oruç bozulur mu?

Kusunca oruç bozulur mu? Diyanet Kusunca oruç bozulur mu?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Ramazan ayının gelmesiyle internette oruç ile ilgili bazı konularda araştırma yapılmaya başlandı. Oruç kimlere farzdır? Kusunca oruç bozulur mu? Diyanet Kusunca oruç bozulur mu?

Oruç, belli bir zaman dilimi içerisinde; yiyecek, içecek veya her ikisinden de kaçınma eylemidir. Ramazan ayının gelmesiyle internette oruç ile ilgili bazı konularda araştırma yapılmaya başlandı. Oruç kimlere farzdır? Kusunca oruç bozulur mu? Diyanet Kusunca oruç bozulur mu?

KUSUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).

ORUCU BOZAN ŞEYLER

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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