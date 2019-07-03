Kuşun yuvasını esnafın dikkati kurtardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kuş yuvasının cadde ortasına düştüğünü gören esnaf Ruhi Taş'ın dikkati vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

İlçenin Liseler Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir iş merkezinin balkon altında bulunan güvercin yuvası bir süre sonra aşağı düştü. Durumu fark eden Ruhi Taş yuvayı muhafaza ederek olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri güvercin yuvasını yerleştirmek için binaya merdiven uzattı. İtfaiye ekipleri yuvayı alarak binanın balkon kısmına tekrar koydu.

Yuvanın ise daha önce balkon altında olduğunu söyleyen Taş, "Ben iş merkezinin karşısında kuaförlük yapıyorum. İş merkezinin balkon altında zaten güvercinler gelip gidiyordu. Daha sonra bu günde yuvanın düştüğünü gördüm. Önce bir şey olmasın diye taşla çevirdim ve daha sonra itfaiyeye haber verdim" dedi.

Vatandaşlar, Ruhi Taş'a duyarlılığı için teşekkür ederken, bu gibi duyarlılığın daha çok olmasını söylediler. - ORDU

Kaynak: İHA