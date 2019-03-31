Kuşulular, Belediye Başkanını Seçmek İçin Sandığa Koştu (2)

KUŞU'DA AK PARTİ ADAYI KAZANDI

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen ancak mahkeme kararı ile tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'da bugün yapılan yerel seçimde belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Feridun Aktay kazandı.

Seçim sonuçlarının alınmasının ardından seçmenleriyle bir araya gelen Feridun Aktay, "Beni böylesine kutsal bir göreve layık gördüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Belediyemizin elimizden alınmasının ardından kaymakamlık olarak iki kez muhtar olarak görevlendirildim. Bu esnada beldemizin önemli eksikliklerini kaymakamımız ile bir araya gelerek çözüme kavuşturduk. Bundan sonra hizmetlerin en iyisine layık Kuşu halkına elimden gelen gayreti göstererek daha iyi hizmetler sunmaya çalışacağım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayacağınızdan da eminim. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya),

Kaynak: DHA