Kuşu'nun Kayyum Belediye Başkanı 2 Yıllık Hizmetlerini Anlattı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen ancak mahkeme kararıyla tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'da, belediye başkanlığına Kütahya Valiliği tarafından yerel seçime kadar kayyum olarak atanan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2 yıllık çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi. Halim, "Kuşu'da bir belediyede olması gereken tüm sistemler kurulmuştur" dedi.

Kaymakam Halim, Kuşu Belediyesi'ndeki makamında yaptığı açıklamada, 2 yıllık görev sürecinde Kuşu'da belediyeyi 7 kişilik bir ekiple yeniden kurduklarını ve vatandaşlara her türlü hizmeti verir hale getirdiklerini anlatarak şöyle konuştu:

"Belediyemizde şu anda mali kaynaklar sistemi kusursuz olarak çalıyor. Kuşu Belediyesi artık sayaç okuyan, fatura kesen bir duruma gelmiştir. Yeni seçilecek belediye başkanımıza borçsuz bir belediye devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Şu anda belediyemizin kasasında 805 bin lira nakit parası var. Kuşu'nun en büyük sıkıntısı olan içme suyu ile kanalizasyon sorunlarını çözüme kavuşturduk. Meydan düzenlemesi yeniden yapıldı. Bunun yanında Kuşu'da görüntü kirliliğine neden olan metruk evleri yıktırdık. Yıkılan metruk evlerin yerine vatandaşlar tarafından modern evler inşa edildi. Bu durum Kuşu'ya görsel bir zenginlik kazandırırken görüntü kirliliği de sona erdi. Ayrıca 4 ayrı bölgede çocuklar için oyun alanları ve parklar yaparak yeşil alan sayısını artırdık. 220 bin metrekarelik bir alana kilitli beton parke döşeyerek vatandaşları yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtardık. Bunun yanında beldemize bir lise binası ile 26 öğrenci kapasiteli bir de yatılı pansiyon kazandırdık. Şimdi bu pansiyonumuzdan 26 orta öğretim öğrencimiz ücretsiz bir şekilde yararlanıyor."

Kuşu halkının tekrar belde statüsünü kazanabilmek için verdiği hukuk mücadelesi ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardığına dikkat çeken Halim, "İki yıllık görev sürecimde işi sıkı tuttum. Yaptığımız çalışmalar vatandaşlardan takdir gördü. Şu anda Kuşu'da bir belediyede olması gereken tüm sistemler kurulmuştur. Bunun karşılığı olarak da önceleri başka yerlere yapılan göçler tersine döndü. İki yılda 200 dolayında aile Kuşu'ya döndü. Kayyumluk görevim 31 Mart 2019 günü sona eriyor. Kuşu Belediye Başkanlığı görevimden huzurlu ayrılıyorum. Tüm Kuşu halkından haklarını helal etmelerini istiyorum" diye konuştu.

- Tahya

Kaynak: DHA