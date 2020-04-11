Kuşu kaybolan epilepsi hastası çocuğa polisten sürpriz Van'ın Erciş ilçesinde muhabbet kuşu kaybolan epilepsi hastası 10 yaşındaki Helin Altın'a polis ekipleri kuş hediye etti.

Van'ın Erciş ilçesinde muhabbet kuşu kaybolan epilepsi hastası 10 yaşındaki Helin Altın'a polis ekipleri kuş hediye etti.

İlçenin Kışla Mahallesi'nde yaşayan Altın, evde beslediği muhabbet kuşu kaybolunca 115 polis ihbar hattını arayarak yardım istedi.

Harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minik çocuğu ziyaret evinde ederek kuş hediye etti.

Kuşu kaybolduğu için çok üzüldüğünü anlatan Altın, "155'i arayarak durumu anlattım. Hemen adresimi istediler. Bugün de bana sürpriz yaparak kuş getirdiler. Çok şaşırdım ama çok da mutlu oldum. Polis amcalara çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA