Kuşu kaçan çocuğu, mahalle muhtarı yeni kuş alarak sevindirdi
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Kuşu kaçan çocuğu, mahalle muhtarı yeni kuş alarak sevindirdi

27.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:54
Kuşu kaçan çocuğu, mahalle muhtarı yeni kuş alarak sevindirdi

Çok sevdiği muhabbet kuşu kaçan çocuğa, Eyüpsultan'ın Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan, aynı renkte bir muhabbet kuşu alarak sürpriz yaptı.

Çok sevdiği muhabbet kuşu kaçan çocuğa, Eyüpsultan'ın Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan, aynı renkte bir muhabbet kuşu alarak sürpriz yaptı.

Kuşu evden kaçınca, üzülen 10 yaşındaki Alperen Ünal'ın annesi Seçil Ünal, sosyal medyayı etkin kullanan ve yaklaşık 3 bin mahallelinin üye olduğu Whatsapp gruplarını yöneten muhtar Süleyman Özcan'a durumu bu mecralarda paylaşması için haber verdi.

Özcan ise çocuğa aynı renk ve özelliklerde bir kuş almak istedi. Annesinden gerekli bilgileri alan ve kaçan kuşun bir fotoğrafını isteyen Özcan, yeni bir kuş alarak Alperen'in evine gitti.

AA muhabirine konuşan Özcan, Alperen'in evine gidince, "Senin kuşun kaçmış. Bizim muhtarlığın bahçesine konmuş. 'Beni Alperen'e götür' diye tutturdu. Sana getirdik bu kuşu. Adını da sordum Bıcırık'mış. Alperen bana konuşma öğretsin, benimle ilgilensin' dedi. Biz de sana böyle bir sürpriz yapmak istedik." dediğini aktardı.

Özcan, yeni kuşunu karşısında gören Alperen'in kısa süreli şaşkınlığın ardından gözyaşlarına hakim olamayarak ağladığını söyledi.

Alperen de Muhtar Süleyman Özcan'ın sürprizini karşılıksız bırakmamak için mahallede ihtiyaç sahibi birine ulaştırmak üzere diz üstü bir bilgisayar verdi.

Anne Seçil Ünal da muhtar Özcan'a teşekkür ederek, "İnce düşüncenizden dolayı çok memnun oldum. Oğlumu da beni de çok mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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