Son dakika haber! Kuştepe'de şok denetim; giriş çıkışlar tutuldu
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Son dakika haber! Kuştepe'de şok denetim; giriş çıkışlar tutuldu

23.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:43
Son dakika haber! Kuştepe'de şok denetim; giriş çıkışlar tutuldu

Son dakika haberi... ŞİŞLİ Kuştepe'de polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak denetim gerçekleştirdi.

ŞİŞLİ Kuştepe'de polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. 

Şişli'de Kuştepe ve beş mahallede asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi. Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan esnafla sohbet ederek sorunları yerinde dinledi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

 


Son dakika haber! Kuştepe'de şok denetim; giriş çıkışlar tutuldu
Son dakika haber! Kuştepe'de şok denetim; giriş çıkışlar tutuldu
Son dakika haber! Kuştepe'de şok denetim; giriş çıkışlar tutuldu
Son dakika haber! Kuştepe'de şok denetim; giriş çıkışlar tutuldu
Son dakika haber! Kuştepe'de şok denetim; giriş çıkışlar tutuldu
Son dakika haber! Kuştepe'de şok denetim; giriş çıkışlar tutuldu
Son dakika haber! Kuştepe'de şok denetim; giriş çıkışlar tutuldu
Son dakika haber! Kuştepe'de şok denetim; giriş çıkışlar tutuldu
Son dakika haber! Kuştepe'de şok denetim; giriş çıkışlar tutuldu
Son dakika haber! Kuştepe'de şok denetim; giriş çıkışlar tutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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