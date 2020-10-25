Fahrettin Altun: Siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz (2)
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Fahrettin Altun: Siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz (2)

25.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:34
Fahrettin Altun: Siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz (2)

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKAN YARDIMCISINA CEVAPİletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Avrupa'daki Müslümanlara yönelik sistematik zorbalık ve düşmanlığa dikkat çektiği Twitter'daki açıklamasına, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Avrupa Birliği kurucu anlaşmasının 2'nci...

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKAN YARDIMCISINA CEVAP

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Avrupa'daki Müslümanlara yönelik sistematik zorbalık ve düşmanlığa dikkat çektiği Twitter'daki açıklamasına, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Avrupa Birliği kurucu anlaşmasının 2'nci maddesini ekleyerek "Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için özür dilerim; ama Antlaşmamızda tanımlanan yaşam tarzımız budur. Avrupa Yaşam Tarzı" notuyla cevap verdi.

Fahrettin Altun, Schinas'ın, kendisinin işaret ettiği Avrupa Anlaşmasının 2'nci maddesindeki "Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine kuruludur. Bu değerler, çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin hakim olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır" değerlerini hiçe saydığını ifade ederek paylaşıma cevap verdi.

Altun, Schinas'a, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (Frontex) Yunanistan'la birlikte mültecileri açık denize geri iterek ölüme terk ettiğini, böylece uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak suç işlediğini belgeleriyle anlatan bir yazıyı ekledi paylaşıma ekleyerek ve "Sizin gerçek yaşam tarzınız bu!" sözleriyle karşılık verdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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