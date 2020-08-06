Kuşsarayı köyünde haşere ilaçlama çalışması Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı köyünde haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı köyünde haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

Kuşsarayı köyü muhtarı Mesut Atabey yaptığı açıklamada, insan sağlığının korunması için sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldığını söyledi.

İl Özel İdare tarafından köyün tamamında çalışma yapıldığını dile getiren Atabey, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA