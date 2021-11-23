Küspe yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü

Afyonkarahisar'da küspe yüklü tırın devrilmesi sonucu Afyonkarahisar-Konya karayolunun bir yönü kısmi olarak ulaşıma kapandı. Kaza anında karayolunun boş olması facianın önüne geçerken, sürücünün 22 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Gümüşkent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özcan T. idaresindeki 42 CFF 59 plakalı yır kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yol ortasına devrilen tırın dorsesindeki tonlarca küspe ise yola saçıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen ekipler önce tırın devrildiği yerde bir başka kazanın yaşanmaması için Afyonkarahisar-Konya karayolunun bir yönünü kısmi olarak trafiğe kapattı. Ardından sürücü Özcan T.'ye alkol kontrolü yapan polis ekipleri sürücünün 22 promil alkollü olduğunu belirledi. Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü hakkında gerekli cezai işlem uygulanırken, ekipler ardından karayolunun ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlattı. Tırın devrildiği esnada karayolunun boş olması olası bir facianın önüne geçerken, kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. Yola saçılan küspenin kaldırılmasının ardından karayolunun kapanan bölümünün tekrar ulaşıma açılacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR