Kuşluk namazı ne zaman kılınır? Kuşluk namazı kaç rekâttır?

Kuşluk namazı ne zaman kılınır? sorusu, sabah saatlerinde manevi huzur arayan Müslümanların araştırdığı önemli başlıklardan biridir. Kuşluk vaktinde kılınan bu namaz, Duhâ namazı olarak da bilinir. Sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınan bu namaz, hem günün bereketi için hem de Allah'a şükür amacıyla eda edilir. Peki, kuşluk namazı hangi saatlerde kılınır?

KUŞLUK NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Kuşluk (duhâ) namazı; güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika geçmesinden itibaren öğle vaktine yaklaşık 10 dakika kalıncaya kadar kılınabilen nâfile bir namazdır.

KUŞLUK NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; iki rek'attan on iki rek'ata kadar kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-84 [719 vd.]; Tirmizî, Vitir, 15 [473]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 187 [1380]; Bezzâr, el-Müsned, 9/335-336 [3890]|; el-Fetâva'l-Hindiyye, 1/112).

KUŞLUK NAMAZI NASIL KILINIR?

Hadis kaynaklarında kılınması teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83).

En az iki rekât olarak kılınabileceği konusunda da görüşler vardır. Bu namazı; iki rekâtta bir selam vermek suretiyle kılmanın daha sevap olduğu kaynaklarda yer almaktadır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

Besmele çekilerek duha namazına şöyle niyet edilir:

"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için duha namazını kılmaya."

Sonra tekbir alınır ve eller erkeklerde göbek hizasına, kadınlarda ise göğüs hizasına bağlanır.

1. Rekat

- Sübhaneke,

- Euzü besmele,

- Fatiha Suresi,

- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,

- Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),

- Peşpeşe 2 secde (Her secdede 3'er defa, "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ").

2. Rekat

- Besmele,

- Fatiha Suresi,

- Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,

- Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),

- 2 defa Secde (Her secdede 3'er defa "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ"),

- Tahiyyata oturulur. Ettehiyyatü, salli ve bârik duaları okunarak önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir.

- Selam verilirken; "esselamü aleyküm ve rahmetullah" denilir.

Not: Kaç rekat duha namazı kılınacaksa, belirtildiği şekilde ikişer rekat olarak kılınabilir.

Kuşluk namazında diğerlerinde olduğu gibi Fâtiha'dan sonra Kur'an'dan herhangi bir yerin okunması mümkünse de Ukbe b. Âmir'in, "Resûlullah bize, kuşluk vaktiyle ilgili olan Şems sûresiyle Duhâ sûresini okuyarak kuşluk namazını kılmamızı emretti" şeklindeki rivayetinden hareketle (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, I, 328; İbn Hacer, III, 298; Bedreddin el-Aynî, VII, 240) bu iki sûrenin okunması tavsiye edilmiştir. Ancak Nevevî, İhlâs sûresinin Kur'an'ın üçte birine, Kâfirûn sûresinin dörtte birine denk olduğuna dair rivayetlere dayanarak kuşluk namazında bu sûreleri okumanın da sünnet olduğu görüşünü ileri sürer (Şer?u Müslim, II, 117).