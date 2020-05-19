Kuşlarını ve kazlarını akrabaları çaldı Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen güvercin ve kaz hırsızlığı olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen güvercin ve kaz hırsızlığı olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların, hayvanların sahibinin akrabası olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Yenice Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıklı Mahallesi'nde ikamet müşteki yabancı uyruklu İ.K.'ye ait kümesten 28 güvercin ile 13 kazın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, başları kapüşonlu 3 şahsın kümese girdiğini, daha önceki zamanlarda da kümese girerek başka hayvanları çaldıklarını tespit etti. Görüntüleri izleyen müşteki de şüphelilerin 2'sini tanıdığını, evlerinin yanındaki yan bahçenin bekçiliğini yapan ve akrabası olan yabancı uyruklu A.H. ile V.B.A. isimli şahıslar olduğunu söyledi. Bunun üzerine şahısları gözaltına alan ekipler, 17 güvercini de ele geçirdi. Şüpheliler diğer hayvanları sattıklarını, müşteki ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu ifade ettiler. Şahıslar, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Erdemli'de de jandarma ekipleri, Y.T. isimli vatandaşın bahçesinden çalınan 2 mor baş cinsi koyunları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ekipler, şahsın evinin 1 kilometre uzağında hayvanları başı boş olarak bir bahçe içinde bularak, sahibine teslim etti. - MERSİN

Kaynak: İHA