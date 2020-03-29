Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı - Haber
Silifke, Mersin, Göksu

Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı

Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı Mersin'in Silifke ilçesinde, 300'ün üzerinde kuş türünün bulunduğu Göksu Deltası'nda çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm sazlık arazi yandı.

29.03.2020 23:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:47
Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı

Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde, 300'ün üzerinde kuş türünün bulunduğu Göksu Deltası'nda çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm sazlık arazi yandı. Yangında Türkiye'de koruma altında ve nesli tükenmekte olan "Saz Horozları"nın yumurtalarının da yandığı belirtildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, edinilen bilgiye göre, Göksu Deltası Bataklık mevkiinde bulunan sazlıkta, gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının çıktığı yere gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edemedi.

300'ün üzerinde kuş türü ve çok sayıda bitki türünün bulunduğu Göksu Deltası'ndaki yangında yaklaşık 100 dönüm sazlık arazi yandı. Bataklık içerisindeki yangının sabah saatlerinde kendiliğinden sönmesinin beklendiği belirtildi.

Çıkan yangın nedeniyle kuşların barınma ve yumurtlama alanlarının yok olduğu belirtilirken, 300'ün üzerinde kuş ve çok sayıda bitki türünün bulunduğu, turizm için de önemli olan koruma altındaki Göksu Deltası'nda Türkiye'de koruma altında ve nesli tükenmekte olan "Saz Horozları"nın yumurtalarının da yandığı belirtildi.

Özellikle su kuşlarının aralık, ocak, şubat ve mart aylarının yumurtlama döneminde olduğu bildirildi.

Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes merak ediyordu! Yunan sınırındaki göçmenlerin akıbeti belli oldu Haber
Herkes merak ediyordu! Yunan sınırındaki göçmenlerin akıbeti belli oldu
Mezarlıkta kadın çığlığı duyulunca polisler harekete geçti Haber
Mezarlıkta kadın çığlığı duyulunca polisler harekete geçti
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, emeklilik için kararını verdi Haber
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, emeklilik için kararını verdi
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi Haber
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi
Halk sağlığı uzmanı, Türkiye'deki virüs kaynaklı ölüm hızını paylaştı Haber
Halk sağlığı uzmanı, Türkiye'deki virüs kaynaklı ölüm hızını paylaştı
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Haber
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne...
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı...
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
'İnterneti olmayan çocukları unutmadık' diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik
"İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler
Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Ebru Polat Ender Saraç Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Akif Üstündağ Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Wuhan Ankara İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 00:41:36. #1.15#
title