Kuşların karnının doyması için gün boyu bekliyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Fahrettin Demirtaş, 1 liraya sattığı buğdayla kuşların karnını doyurmak için gün boyu vatandaşları bekliyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Fahrettin Demirtaş, 1 liraya sattığı buğdayla kuşların karnını doyurmak için gün boyu vatandaşları bekliyor.

Eskişehir'de Reşadiye Camii önünde yıllardır 1 liraya kuş yemi satan Fahrettin Demirtaş, gün boyu vatandaşların yem almasını bekliyor. Ekmek parasını sattığı yemlerle kazanan Demirtaş, yaşlılıktan dolayı zor işlerde çalışamadığını belirtti. Her gün getirdiği yemlerle, kuşların beslenmesine vesile olan Fahrettin Demirtaş, işlek cadde veya camii avlusunda vatandaşlara satıyor. Sabah erken saatlerde evinden, hayırsever bir vatandaşın aldığı bir elektrikli bisikletle çıkıyor. Aracına yüklediği buğdayları daha çok işlek bölgelere götürüp, küçük tezgahını kuruyor. Kurduğu tezgahta bir çay bardağı kadar kuş yemi satın almak isteyen vatandaşlara 1 TL'ye satıyor. Günde 60 ile 80 lira arasında para kazanıyor. Sattığı buğdaylarla hem güvercinleri hem de kazandığı parayla kendisi doyuyor. Elinde kalan kuş yemi ürünleri ise kuşlara dağıtıp, akşam olmasıyla evine geri dönüyor.

Yıllardır inşaatlarda çalıştığı için bacakları ve elleri düzgün tutmadığını ve çok yıprandığını söyleyen Fahrettin Demirtaş, sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar kuş yemi sattığını söyledi. Yazın güneşin, kışın yağmurun altında çalıştığını şu sözlerle anlattı:

"Ben 1 buçuk yıldır cami avlusu ve kent meydanlarında kuşyemi satıyorum. Her gün sabah erken saatlerde evden elektrikli bisikletimle çıkıp kuş yemi satıyorum. Hayatım hep inşat köşelerinde geçti. Yüzlerde bina yaptık. 67 yaşıma geldim ve elim ayağım doğru düzgün tutmaz oldu. Bir hayırsever vatandaş bana elektrikli bir bisiklet aldı. Onunla eve gidip geliyorum. Kuşları çok seviyorum. Sanırım onlarda beni seviyor. Ben ne zaman buraya gelsem, kuşlar yanıma uçup geliyor. Çay bardağı kadar buğdayı 1 TL'ye satıyorum. Günde yaklaşık 60 ile 80 lira arasında gelir elde ediyorum. Sattığım kuş yemi ürünleri ile geçimimi sağlıyorum. Kuşlarda sattığım yemlerden faydalanmış oluyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı