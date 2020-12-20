Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı
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Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı

20.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:44

Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı Binlerce kuş gökyüzünde görsel şölen oluşturdu Şanlıurfa'da binlerce kuşun gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu.

Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı

Binlerce kuş gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da binlerce kuşun gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde binlerce sığırcık kuşu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar İşletme Müdürlüğü sahasında bir arada uçan binlerce sığırcık kuşu, belli bir ritim ile yön değiştirerek, adeta dans etti. Kuşların gökyüzündeki dansını görenler, hayran kaldı.

Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı
Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı
Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı
Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN

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