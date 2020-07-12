Kuşların dansı eşliğinde ayçiçeği hasadı Kuşların dansı eşliğinde ayçiçeği hasadı -Çukurova'nın bereketli topraklarında ayçiçeği tarlalarında hasat başladı -Kuşlar da hasat makinesinin arkasında bıraktığı böcekler ile karınlarını doyurmak için yarışıyor Çukurova'nın bereketli topraklarında Mayıs ve Haziran aylarında doğal...

Kuşların dansı eşliğinde ayçiçeği hasadı

-Çukurova'nın bereketli topraklarında ayçiçeği tarlalarında hasat başladı

-Kuşlar da hasat makinesinin arkasında bıraktığı böcekler ile karınlarını doyurmak için yarışıyor

ADANA - Çukurova'nın bereketli topraklarında Mayıs ve Haziran aylarında doğal fotoğraf stüdyosu görünümüne kavuşan ayçiçeği tarlalarında hasat başladı. Yağ ve çekirdek olarak sofralarımıza gelecek ayçiçeği için çiftçiler sıcaklara aldırmadan hasat mesaisi yaparken kuşlar da çiftçilerin tarladaki mahsulleri arasındaki böcekler ile karınlarını doyurmak için yarışıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ilk ayçiçeği hasadını gerçekleştiren çiftçilere kuşlarda eşlik ediyor. Çiftçiler Çukurova'nın bereketli topraklarında ayçiçeği hasadı yaparken binlerce kuş hasat aracının ardında kendi rızkları için kanat çırpıyor. Kuşlar, ayçiçeği tarlasında bulunan böcekleri yemek için gökyüzü ile tarla arasında görsel şölen sunuyor.

Çiftçi Bayram Ali Çamsar, kuşların karınlarını doyurmak için böceklerin peşinde olduklarını belirterek, "Hasat, çok keyifli ve güzel oluyor" dedi.

Çiftçilerden Şenol Baysal 4 yıldır ayçiçeği ekimi yaptıklarını hatırlatarak, "Bu yıl onlarca kişi geldi papatya döneminde fotoğraf çektirdi. Papatya, gelincik zamanı insanlar özellikle geliyor güne bakanlar içinde fotoğraf çektiriyor ve bakmaya doyum olmuyor" diye konuştu.

Hasat ettikleri ayçiçeğinin kuruyemiş ve yağ olarak sofralara döneceğini ifade eden Baysal, "Bu yıl Çukurova'nın sarı çiçeği olur mu olmaz mı bu yıl fiyatları belli değil. Çiftçiler köylüler için güzel haberler bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA