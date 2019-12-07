Kuşların dansı adeta görsel şölen sundu
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Kuşların dansı adeta görsel şölen sundu

İzmir'de, sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu.

07.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:50
Kuşların dansı adeta görsel şölen sundu

'de, sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu.


İzmir'de bir araya gelen yüzlerce kuş, gökyüzünde herkesin dikkatini çekti. Farklı şekiller yapan sığırcık kuşlarının dansı, adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kuşların zaman zaman ayrılıp tekrar birleştiği görüntüler ise bir vatandaş tarafından kameralara kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan etkileyici görüntüye binlerce yorum yağdı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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