Kuşların 2 bin kilometrelik göç yolculuğu İzmir Kuş Cenneti'nde tamamlandı

İZMİR (AA) - Avrupa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle harekete geçen su kuşlarının göçü, 2 bin kilometrelik yolculuğun ardından İzmir Kuş Cenneti'nde son buldu.

Bugüne kadar 300 kuş türünün gözlemlendiği Gediz Deltası (İzmir Kuş Cenneti) Sulak Alanı, su kuşlarına kış aylarında uygun beslenme ve barınma ortamı sağlıyor.

Su kuşlarının uluslararası öneme sahip yaşam ortamı olması nedeniyle Türkiye'de Ramsar Sözleşmesi'yle koruma altına alınmış 14 alandan biri olan İzmir Kuş Cenneti, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Doğal SİT Alanları Koruma statülerini de taşıyor.

Türkiye'de allı turna olarak da bilinen flamingoların ve tepeli pelikanın az sayıdaki üreme sahalarından biri olarak bilinen İzmir Kuş Cenneti, yılın her mevsimini burada geçiren türlerin yanı sıra kışlamak için gelenler ve göç yolculuklarında mola veren kuşlar dolayısıyla yılın en kalabalık günlerini yaşıyor.

Ağustostan itibaren göçmen kuşları ağırlamaya başlayan sulak alan, aralık ayında göç yolcuğunun tamamlanmasıyla kuş sayısı bakımından en yoğun döneme girdi. Gediz Deltası Sulak Alanındaki bu mevsimsel hareketlilik şubat sonuna kadar sürecek.

Avrupa'nın kuzeyinden İzmir'e yolculuk

Türkiye, kuşlar açısından kış göçleri için belirlenmiş ana rotalardan Akdeniz-Karadeniz göç rotasının üzerinde bulunuyor.

Avrupa'nın kuzeyinden yola çıkan ve Yunanistan üzerinden güneye doğru ilerleyen kış göçmeni kuşlar, İzmir Kuş Cenneti'nde mola veriyor. Dinlenerek yaklaşık 2 bin kilometre kanat çırpan kuşların bir bölümü bütün kışı İzmir'de geçiriyor. Bazı türler ise devam edecekleri Afrika yolculuğu sırasında Gediz'i mola yeri olarak kullanıyor. Burada dinlenen ve güç toplayan kuşlar, yaklaşık 3 bin kilometre daha yolculuk yapıyor.

"Türkiye kuşlar için köprü vazifesi görüyor"

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, AA muhabirine, Türkiye'nin Avrupa'dan ve Asya'dan Afrika'ya göç eden kuşlar için köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Bu yıl kuş göçü izleme çalışmaları sonucu flamingolar ile kara batak, gümüş martı, ince gagalı martı, karabaş martı, kılıç gaga, fiyu, yeşil baş, kara karınlı kum kuşu, küçük kum kuşu ve tepeli pelikanların yoğun olarak görüldüğünü aktaran Aslanapa, gelen kuşların güney Gediz bölgesindeki kıyı bataklıkları, Çamaltı Tuzlasının içindeki tuz tavaları ve dalyanlarda yoğunluk oluşturduğunu, rahatça beslenip barınabilecek ortam bulduklarını belirtti.

Aslanapa, kış göçü izleme çalışmalarında 65 tür kuş gözlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Birey sayısının yaklaşık 60 bin kadar olduğunu tahmin ediyoruz. Kış ortası su kuşu sayımlarında net sayısını çıkaracağız. 35 tür buraya kışlamak üzere gelmiş. Diğerleri yaz - kış burada olanlar ya da mola vermek için burada bulunanlar. Deltada kuş yoğunluğu en fazla aralık, ocak ve şubat aylarında oluyor. Çünkü kış göçmenleri gelmiş oluyor. Kış göçündeyken mola vermek için buraya gelenler oluyor ve yaz kış burada olanlarla birleşince en fazla bu aylarda rastlanıyor."

Celal Murat Aslanapa, Kuş Cenneti'ne bu yıl farklı kuş türlerini görmek için 30 bin civarında ziyaretçinin geldiğini de sözlerine ekledi.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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