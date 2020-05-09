Kuşları çalınan kişi: Bulana 10 bin TL vereceğim
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Kuşları çalınan kişi: Bulana 10 bin TL vereceğim

Kuşları çalınan kişi: Bulana 10 bin TL vereceğim
09.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 09.05.2020 23:17

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Erkan Kanşıray'ın Belçika'dan getirdiği Waterslager Malinua cinsi 16'sı dişi 8'i erkek toplam 24 kuşu, evinin balkonundan kafesiyle birlikte çalındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Erkan Kanşıray'ın Belçika'dan getirdiği Waterslager Malinua cinsi 16'sı dişi 8'i erkek toplam 24 kuşu, evinin balkonundan kafesiyle birlikte çalındı. Kuşlarını bulana 10 bin TL ödül vereceğini belirten Kanşıray, "Kuşlarım hepsi şampiyon kuşlar. Maddi değeri 70 bin lira" dedi.

Olay, Efeler ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Kanşıray'ın Belçika'dan getirdiği Waterslager Malinua cinsi 16'sı dişi 8'i erkek olmak üzere toplam 24 kuşu, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce balkondan kafesiyle birlikte çalındı. Sabah kalktığında kuşlarını balkonda göremeyen Kanşıray, büyük şok yaşadı. İddiaya göre, apartmanın 2'nci katının balkonundaki pimapeni kırarak balkona giren ve kuşları çalan hırsızlar, kafesle birlikte ortadan kayboldu. Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kuşlarını çalanların bulunması için şikayetçi olan Kanşıray, sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Kanşıray, yaptığı paylaşımda, "Dün gece evimin balkonunda malinua cinsi kuşlarım çalındı. Bulana 10 bin lira ödül vereceğim. Kuşlarımın hepsi şampiyon kuşlar. Maddi değeri 70 bin lira. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Kim aldıysa getirsin. Yerini bilen ve bana getirene 10 bin lira ödül vereceğim" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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