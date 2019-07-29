Kuşlara yem atarken yüksekten düşen kişi öldü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kuşlara yem attığı sırada yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kuşlara yem attığı sırada yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 82 yaşındaki Tahsin K. Ambarlı Sokak'ta kuşlara yem attığı sırada dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten yere düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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