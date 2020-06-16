Kuşlar yüzünden hasta oldu, ancak kuş beslemekten vazgeçmedi
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Kuşlar yüzünden hasta oldu, ancak kuş beslemekten vazgeçmedi

Burhaniye ilçesinde, emekli astsubay, kuşlardan hastalık kapmasına rağmen, tedavi olduktan kuşlara duyduğu sevgi nedeniyle kuş beslemeye devam ediyor.

Kuşlar yüzünden hasta oldu, ancak kuş beslemekten vazgeçmedi
16.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:23

Burhaniye ilçesinde, emekli astsubay, kuşlardan hastalık kapmasına rağmen, tedavi olduktan kuşlara duyduğu sevgi nedeniyle kuş beslemeye devam ediyor.

2 yıl tedavi gören Yıldız, hastalığının güvercinlerden geldiğini anlayınca güvercin beslemekten vazgeçerken, hayvan sevgisi azalmadı. Yıldız şu anda bahçesinde 4 kınalı keklik besliyor. Çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini anlatan Yıldız, "Ben emekli hava astsubayıyım. 20 yıl önce emekli oldum. Ören mahallesinde oturuyorum. Burada minik bahçemde bir süre güvercin besledim. Fakat güvercinlerden geçen bakterilerden rahatsızlandım ve 2 yıl tedavi gördüm. Bunun için güvercin beslemeyi bıraktım. Şimdi de keklik sevgisi başladı. Şu anda ikisi dişi ikisi erkek 4 adet kekliğim var. Kekliklerim doğaya alışık. Bahçede otluyorlar. Uçup kanal boyuna gidiyorlar geliyorlar. Sabahları keklik sesleri ile uyanmak çok güzel. Bunlar sayesinde günüm çok iyi geçiyor. Çocukluktan gelen hayvan sevgim var. Keklikler, her sabah caddede spor yapanların da dikkatini çekiyor. Yetiştirdiğim keklikleri eşe dosta veriyorum. Onlar da hayvan sevgisini tatsın yaşasın, bu zevki yaşasın diye. Hediye ediyorum. Doğayla hayvanlarla iç içe sakin bir yaşam var burada" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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