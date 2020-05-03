Kuşlar tarihi surlara yuva yaptı, kaldırımlarda otlar yeşerdi

Kuşlar tarihi surlara yuva yaptı, kaldırımlarda otlar yeşerdi Tarihi surların arasında çimler yeşerdi Antalya'da alınan korona virüs tedbirleri sonrası sessizliğe bürünen tarihi yerler, turistik caddeler ve bu yerlerde bulunan işletmelerin önündeki kaldırımlarda otlar yeşerdi.

Kuşlar tarihi surlara yuva yaptı, kaldırımlarda otlar yeşerdi

Tarihi surların arasında çimler yeşerdi

ANTALYA - Antalya'da alınan korona virüs tedbirleri sonrası sessizliğe bürünen tarihi yerler, turistik caddeler ve bu yerlerde bulunan işletmelerin önündeki kaldırımlarda otlar yeşerdi. Kentin simgelerinden tarihi Kaleiçi'ndeki surların rengi de yeşile büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Turizm kenti Antalya'nın tarihi bölgeleri, işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Kısıtlamanın ardından turizmin durmasıyla birlikte günde binlerce insanın insanın kullandığı yollarda yoğunluğunun azalmasının ardından, kentin tarihi ve turistik yerlerindeki parke ve kaldırım taşları arasından otlar çıkmaya başladı. Pandemi öncesi kentin en işlek yaya caddelerinden Atatürk Caddesi üzerindeki kaldırımlarda otlar yeşerdi. Yine aynı bölgedeki Tarihi Kaleiçi semtinin girişi Hadrianus Kapısı'nda güvercinler yuva yaptı. Tarihi taşlar üzerindeki yuvalarında dizilen güvercinler, doğa ve hayvanseverlerin bıraktığı yemleri yedi. Yine Kaleiçi'ndeki surlarda çıkan yeşil bitki örtüsü, taşları adeta yeşile boyadı.

Semtin kıyı kesimindeki restoran, kafe, bar gibi işletmelerin önünde de büyük otların çıktığı gözlendi.

Kaynak: İHA