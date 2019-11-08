Kuşlar klima motorlarına yuva yaptı, iş merkezinin bakım onarım çalışmaları durduruldu

08.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:30

Antalya'da bir iş merkezinin dış cephe ve klima bakım onarım işlerini gerçekleştiren firma, klima motorlarında kuş yuvaları görünce çalışmayı durdurdu. Kuş bilimcileriyle görüşen firma yetkilileri ve iş merkezinin bina yönetimi, kuşların yuvalarından uçabilecek düzeyde büyümesi gerektiği bilgisini alınca çalışmalarını 1 ay erteleme kararı aldı.



Muratpaşa ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin klima bakım onarım ve dış cephe yenileme işini alan inşaat firması, çalışmalara geçtiğimiz günlerde başladı. Çalışmaların klima bölümüne gelen firma çalışanları, binada yer alan 24 klima motorunun arkasında kumru ve güvercinlerin yuva yaptığını fark ederek durumu firma sahibi Oğuz Gez'e bildirdi. Çalışmaların durdurulması talimatını veren Gez, kuşların yuvalarında yaptığı incelemede, içerisinde birçok yumurta ve henüz uçamayan yavru kuşlar olduğunu gözlemledi. Gez, ardından iş merkezinin bina yönetimiyle görüşüp, kuş bilimcilere danıştı. Kuş bilimciler, yuvadaki yavru kuşların 1 ay sonra uçabileceğini söylemesinin ardından firma ile bina yönetimi, onarım ve bakım çalışmalarını 1 ay erteleme kararı aldı.



Kuş bilimcilerin bilgisine başvuruldu



Firma sahibi Oğuz Gez, çalışma yaptıkları sırada karşılaştıkları duruma oldukça şaşırdıklarını söyledi. Gez, "Klima bakım ve onarım kısmına geldiğimiz de baktık ki orada çok sayıda kuş yuvalarının olduğunu gördük. Kimilerinde yumurtalar, kimilerinde küçük kuşlar vardı. Önümüzün kış olması sebebiyle bozmanın iyi olmayacağını düşündük. Bu konuyla ilgili kuş bilimcilerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda bu hayvanların yaşamlarını idame ettirmeleri yaklaşık bir ay sürüyormuş. Biz de iş merkezi yönetimiyle görüşüp işi 1 aylığına erteleme kararı aldık" dedi.



"Maddi yükünü sinemize çektik"



Binada 24 klima odasının olduğunu belirten Gez, bu ünitelerin 4 tanesinde henüz yeni doğmuş, 2 tanesinde yumurtalı, bir tanesinde de büyümüş yavrular olduğunu dile getirdi.



Alınan kararın örnek olmasını dileyen Gez, "Doğayı katletmek de bir nebze çocuklarımızın geleceğini yıkmak anlamında. Doğa var oldukça bizler var olacağız. Hayvanların yaşamlarına öncelik tanınması lazım. Biz 1 ay sonra da işimizi yapsak olur. Bu durdurma kararı maddi olarak yük getirecek ama biz bu zararı sinemize çektik. Bizim için önemli olan şey buradaki hayvanların huzuru ve güvenliği" diye konuştu.



"Örnek olacağını düşünüyorum"



Alınan karar, iş merkezindeki vatandaşları da sevindirdi. İş merkezindeki özel eğitim kurumunda okuyan öğrencilerden Furkan Şezen, alınan kararın doğru olduğunu belirterek, "Buradaki yuvaların bozulmasını istemiyoruz. Alınan kararı çok doğru buluyorum. Bunun diğer vatandaşlara örnek olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA