Kuşlar kamyonete yuva yaptı, sahibi kullanmama kararı aldı
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Kuşlar kamyonete yuva yaptı, sahibi kullanmama kararı aldı

Kuşlar kamyonete yuva yaptı, sahibi kullanmama kararı aldı Bingöl'de bir süt fabrikasının sevkiyat kamyonetine kuşlar yuva yaptı, civcivleri çıktı, durumu fark eden sahibi aracı çalıştırmama kararı aldı Bingöl'de bir süt fabrikasının sevkiyat kamyonetine, kuşlar yuva yaptı, civcivleri çıktı...

25.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:42

Kuşlar kamyonete yuva yaptı, sahibi kullanmama kararı aldı

Bingöl'de bir süt fabrikasının sevkiyat kamyonetine kuşlar yuva yaptı, civcivleri çıktı, durumu fark eden sahibi aracı çalıştırmama kararı aldı

BİNGÖL - Bingöl'de bir süt fabrikasının sevkiyat kamyonetine, kuşlar yuva yaptı, civcivleri çıktı durumu fark eden sahibi aracı çalıştırmama kararı aldı.

Korona virüs (Covid- 19) ve Ramazan ayı nedeniyle Solhan-Muş D-300 karayolu üzerinde bulunan Sütbir işletmesinin sahibi Mehmet Agit Karagöz, geçici süreliğine sevkiyat kamyonetini kullanmadı.1 ayı aşkın süredir kullanılmayan kamyoneti çalıştırmaya gelen Karagöz, aracın etrafından kuşların dolaştığını fark etti. Aracın kasa arasına bakan Karagöz, birinde yumurta diğerinde isi yavruların olduğu iki kuş yuvasını fark etti. Karagöz, bunun üzerine yavrular büyüyene kadar aracı kullanmama kararı aldı.

Yavru kuşların yuvadan ayrılana dek aracı çalıştırmayacaklarını belirten Firma Sahibi Mehmet Agit Karagöz, "Virüs ve Ramazanın gelmesiyle büyük aracımızı kullanmıyoruz. Bugün kuşların aracın etrafında sık sık dolandığını fark ettik. Baktık kuşlar yuva yapmışlar, hatta bir kuş yavrulamış. Aracı bir süre daha çalıştırmayacağız. Yavruların büyümesini bekleyeceğiz. Biraz daha inceledikten sonra ikinci bir yuva daha tespit ettik. İkinci yuvada yumurtalar var o yumurtaların yavru olmasını bekleyeceğiz"dedi.

Kuşlar kamyonete yuva yaptı, sahibi kullanmama kararı aldı

Kaynak: İHA

Manşet

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