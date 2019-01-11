Kuşlar İçin Yapılan Yuvalar Ağaçlara Asıldı

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği ile bir ilkokul öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, ağaçlara kuş yuvaları monte edildi.

İMKB Belde İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, okulun bahçesindeki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirildi.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Recep Kavuş, yaptığı açıklamada her okula kuş yuvası kampanyasının devam ettiğini söyledi.

Okul idarecileri ile öğrencilerin kampanyaya büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Kavuş, "Öğrenciler sadece bizim getirdiğimiz kuş yuvalarını asmayıp, kendi tasarımlarıyla da farklı kuş yuvaları hazırlamaya başladı. Bu olumlu bir gelişme. Hayvan haklarının ve doğanın korunmasına ilişkin ciddi anlamda toplumda bir duyarlılık oluşuyor. Bunu toplumun geneline yaymaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Kavuş, projenin şehirdeki bütün okulları kapsayacak şekilde devam edeceğini aktardı.

Okul müdürü Veysi Ergül, amaçlarının çocuklardaki çevre duyarlılığını geliştirmek olduğunu, bu konuda farkındalık sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ergül, bu etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA