Kuşlar için elektrik direğine yuva yaptı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde duyarlı bir vatandaş, kuşların kullanması için yaptığı tahtadan yuvaları elektrik direklerine yerleştirdi.
11.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:01
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde duyarlı bir vatandaş, kuşların kullanması için yaptığı tahtadan yuvaları elektrik direklerine yerleştirdi.
Çınar ilçe merkezinde yaşayan Abdullah Tek, kuşların kullanabilmesi için tahtadan yuva yaptı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından Tek, yaptığı yuvaları elektrik direklerine yerleştirdi. Tek, hayvanlara sahip çıkmaları gerektiğini belirterek, yaptığı çalışmanın diğer vatandaşlara örnek olmasını istedi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA