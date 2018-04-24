Kuşlar İçin Ağaçlara "Misafir Evi"

Edirne'de okul bahçelerindeki ağaçlara kuş evleri konulmaya başlandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen proje kapsamında Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından 150 kuş evi yapıldı.

İlk kuş evi asma töreni 75. Yıl İlköğretim Okulundaki gerçekleştirilirken törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, doğanın sadece insanlara ait olmadığını anlattı,

Orman İşletme Müdürü Sayın Önder Terzi de kuşların ekolojik dengenin sürdürülmesinde önemli olduğunu ifade ederek, projenin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Cırıt, Terzi ve öğrenciler kuş evlerini ağaçlara astı.