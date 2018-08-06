Kuşlar Gelmesin Diye Balkon Korkuluklarına Astığı Poşetlerin Alev Alması Paniğe Sebep Oldu!

Bursa'da 22 katlı bir binanın 18.katında bulunan dairenin balkon korkuluklarına kuşların gelmemesi için asılan poşetler alev alınca panik yaşandı. Yangın damacana ile söndürüldü.

KUŞLAR GELMESİN DİYE BALKONA ASTIĞI POŞETLER ALEV ALDI

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki 22 katlı bir apartmanın 18. katında meydana geldi. Evin balkonuna kuşların gelmemesi için asılan poşetler bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

DAMACANAYLA YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Koku ve dumanların açık balkon kapısından içeri geldiğini fark eden ev sahibi balkona çıktığında poşetlerin ve orada bulunan diğer eşyaların alev aldığını gördü. İçeriden bir damacana suyla balkona geri gelen ev sahibi yangını kısa süre söndürmeyi başardı.

KOMŞUSU O ANLARI KAYDETTİ

Karşı binada bulunan başka komşusu o anları cep telefonu ile anbean kaydetti. Ev sahibinin, çıkan yangını kısa süre içerisinde söndürmesi üzerine çevredeki komşuları rahat bir nefes aldı.