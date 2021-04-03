Kuşkonmaz kadınların hayatını değiştiriyor

Elibelinde Tarım'ın kurucusu Aslı Aksoy 2003'te ODTÜ İşletme'den mezun olmuş, İstanbul'da profesyonel hayata atılmış.

Elibelinde Tarım'ın kurucusu Aslı Aksoy 2003'te ODTÜ İşletme'den mezun olmuş, İstanbul'da profesyonel hayata atılmış. New York'ta bir fuarda tanışmış kuşkonmazla... "Etin yanında öyle güzel duruyordu ki, bizde neden yok diye düşündüm" diyor. Egeli olduğu için yabani haline aşinaymış ama orada gördüğü çok farklıymış...

Bu sebze tam da "Köyüme nasıl dönebilirim" diye düşünürken karşısına çıkmış ve bu işe girmeye karar vermiş. Çalıştığı işi bırakmadan önce 2.5 dönümlük bir tarlada deneme üretimi yapmış. Bu tarla sayesinde hem işin potansiyelini görme şansı yakalamış hem de tecrübe kazanmış. İşi öğrenmek için Eskişehir'de, Türkiye'nin en büyük kuşkonmaz üreticisinin yanında; bayram, tatil demeden çalışmış. Yurtdışındaki fuarlara, çiftliklere gitmiş.

Aslı Aksoy bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen 'İlham Veren Kadın Çiftçi' ödülünü aldı.

Aksoy'un, Muğla'da 2.5 dönümle başladığı serüven şu anda 40 dönümle devam ediyor. O artık Türkiye'nin en büyük ikinci kuşkonmaz üreticisi. Organik üretim esaslarına uygun olarak ürün yetiştiren Aksoy'un bu dördüncü hasat yılı. İlk yıl 7 ton üretim yapan Aksoy'un bu yılki hedefi 20 ton, 2024 hedefiyse 250 ton ürün.

İşlerin iyi gitmesi sayesinde Antalya'da 210 dönüm arazi kiralayan Aksoy: "Kuşkonmazda hemen ürün alamıyorsunuz. Tam randıman almaya üç yıl sonra başlayacağız. Şu an Muğla'da beş kadınla başladığımız üretim 15 kadınla devam ediyor. Antalya'da kadın istihdamı bu rakamın beş katı olacak. Bu üründe başarılı olmak için kadın emeğinin ve özeninin büyük önemi var. Başından beri sadece kadınlarla çalışmayı düşünüyordum ama bu işe girdikten sonra bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu daha iyi anladım."

Kaynak: Hürriyet