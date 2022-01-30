Kuşkapan: "Dünya şampiyonu olacağız"

İSTANBUL (İHA) - Ampute Futbol Milli Takımı kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan, 2022 yılının ekim ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başlayacak olan Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nda Türk milli takımının dünya kupasını alacağına inandığını söyledi.

İstanbul'da 1-9 Ekim 2022 tarihleri arasında 24 ülkenin katılımı ile düzenlenecek dünya kupasını almalarının tek hedefleri olduğunu kaydeden Kuşkapan, daha önce Avrupa şampiyonu olduklarını, ama bir dünya kupasının müzelerinde olmadığını ifade etti. Kuşkapan, "Tarihimizde ilk kez bu kupayı da müzemize götürmek istiyoruz. Tüm çalışmalarımız bu yönde. Ülkemizin Osman Çakmak hocam futbolcuyken penaltılarda kaybedilen bir final maçı ile dünya 2'nciliği var. Ama bu kez ülkemizde düzenlenecek bu dünya şampiyonasında inşallah o kupayı kaldıracağımıza inanıyorum. Son Avrupa şampiyonu olarak katılacağımız turnuvada, ilk kez dünya şampiyonu da olup, milletimize bu gururu yaşatmak istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının sadece 2 gol yediğini hatırlatan Kuşkapan, "Kalecilerim açısından Avrupa Şampiyonası genel anlamda başarılı geçti diyebilirim. Dünyanın en iyi kalecilerinin de Türk olması gerektiğini her defasında kaleci arkadaşlarımla paylaşıyorum. Ülkemizde Hikmet Karaman, Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay gibi üst düzey antrenörlerle de çalıştım. Bu işin okulunu da okudum. Profesyonel liglerde 300 den fazla maç da oynamış biri olarak antrenmanlarımda hem bilimden hem kendi deneyimlerinden yararlanarak kaleci arkadaşlarımı hem fiziksel hem mental yönden hazırlıyorum. Onlardan da sağ olsunlar güzel geri dönüşler aldım. Bu işe Osman hocamla beraber yoğun mesai harcıyoruz. Liglerimizdeki tüm kalecileri yakından tanıyorum ve takip ediyorum. Futboldan ampute futbola kattıklarımız var hala katacaklarımız da var. Ampute futbolda kalecilerim bence şuan dünyanın en iyileri. Zirvede rüzgar sert eser diye sevdiğim bir söz vardır. Zirvede kalmak için eskisinden daha fazla çalışmaya, daha fazla gelişmeye mecburuz" diye konuştu.

"İlk hedef dünya şampiyonluğu"

İlk hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu aktaran Kuşkapan, "Sonrasında İngiltere'de University of Leeds'te bir eğitim alacağım. Ardından artık süper ligde bir takımda kaleci antrenörü olarak görev almak istiyorum. Belki bir gün de A milli futbol takımı neden olmasın. Ampute futbolda dünyanın en iyi kalecileri benim kalecilerim. Normal futbolda da bunu başarabilmek hedeflerim arasında" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel